「わしは猫嫌いなんや！ 猫は無理や！」【写真】ぽぽちゃんにニッコニコの笑顔を向けるおじいちゃんそう言っていたおじいちゃんが、今では愛猫に「ポポチャーン！ ダイスキ！」――。そんな“激変”ぶりを記した投稿がThreadsで話題です。6.4万件を超える“いいね”が寄せられ、「おじいちゃん幸せそう」「ツンデレどころかデレしかない」「動物って人を変えますよね」「猫ってほんと沼なのですよ」など大