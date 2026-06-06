「わしは猫嫌いなんや！ 猫は無理や！」



【写真】ぽぽちゃんにニッコニコの笑顔を向けるおじいちゃん

そう言っていたおじいちゃんが、今では愛猫に「ポポチャーン！ ダイスキ！」――。



そんな“激変”ぶりを記した投稿がThreadsで話題です。6.4万件を超える“いいね”が寄せられ、「おじいちゃん幸せそう」「ツンデレどころかデレしかない」「動物って人を変えますよね」「猫ってほんと沼なのですよ」など大反響を呼んでいます。



投稿したのは、Threadsユーザー・Nanaさん（@na.___.gram）。一緒に暮らす愛猫・「ぽぽ」ちゃん（2歳・女の子）と、おじいちゃんとの微笑ましい日常について話を聞きました。



ケージの隅で固まっていた、ぽぽちゃんとの出会い

飼い主さんにとって猫を迎えるのは初めて。ぽぽちゃんに心引かれたのには、いくつか理由があったそうです。



元気に走り回る子猫たちの中で、ぽぽちゃんだけはケージの隅でじっと固まっていました。



さらに、ほかの子猫にパンチされてもやり返さず、されるがまま。その姿を見て、Nanaさんは「この子は早めにここから出してあげないと」と感じたといいます。



また、少し内向的で人見知りな家族の雰囲気とも似ているように感じ、「相性が良さそう」と思ったことも、お迎えを決めた理由のひとつだったそうです。



「かわいいのは小さいうちだけや！」と言っていた祖父

そんなぽぽちゃんとの暮らしを前に、おじいちゃんは当初、「わしは猫嫌いなんや！ 猫は無理や！」と話していたそう。



ところが、家にやってきた子猫時代のぽぽちゃんを見た瞬間、想像以上のかわいさだったのか、驚いた顔でケージに向かって手を振っていたのだとか。ただ、その後しばらくは、「かわいいのは小さいうちだけや」と、そっけない様子だったといいたす。



そうして、ぽぽちゃんが1歳を迎え、すっかり成長すると変化がありました。



「大きなったなぁ、ぽぽ」



そう話しかけながらおやつをあげるようになり、Nanaさんが「かわいいのは小さいうちだけじゃないの？」と聞くと――。



「そんなことわしが言うわけない、ぽぽはこんなにかわいいのに！」



おじいちゃんは、すっかりぽぽちゃんにメロメロになっていたのです。



毎晩続く「おやすみ、ぽぽちゃん」

現在、おじいちゃんはぽぽちゃんと同居中。主にブラッシングを担当しています。ただ、ぽぽちゃんの反応は少しクールなのだとか。



「祖父は一生懸命かまおうとするのですが、ぽぽちゃんは基本的に塩対応です。捕まらないように、早足で祖父の近くを通り過ぎることもあります」



それでも、おじいちゃんの愛情は止まりません。毎晩寝る前になると、「ぽぽちゃん、わしは寝るわ。おやすみ、ぽぽちゃん。ぽぽちゃーん！ おやすみ！」と手を振りながら話しかけるのが日課に。しかも、それを5回ほど繰り返してから寝室へ向かうのだそうです。



一方のぽぽちゃんは、その様子を大抵“真顔”でじっと見つめているのだとか。何ともいえない温度差に、思わず笑みがこぼれます。



クールだけど、なんだかんだ祖父が好き？

ぽぽちゃんの性格を一言で表すなら、「観察好きのクールビューティー」。



来客やインターホンに驚くこともない社交的なタイプですが、普段から甘えん坊というわけではなく、頭突きやスリスリをすることも少ないそう。人間の視界に入る位置で、じっと見つめていることが多いといいます。



また、とてもおおらかで、攻撃や威嚇をすることはありません。不満があるときだけ、「ンッンー」「ピャー！」と高い声で鳴くのだとか。そんなぽぽちゃんですが、実はおじいちゃんのことを、なんだかんだ好きなのでは――と感じる場面もあるそうです。



「祖父がいないときは祖父の椅子に座り、帰宅時には近くへ寄っていき、食事中はそばに座ることも。なんだかんだ祖父のことは好きなんだと思います」



一方のおじいちゃん本人は、今でも「わしは猫が好きなわけじゃなく、ぽぽだけが好きなんや」と言っているそうです。ただ、Nanaさんによると、おじいちゃんが一人で家にいるとき、こっそり猫の特集番組を見ていたこともあるのだとか。



さらに、保護猫や譲渡会について「これはどういう仕組みや？」と関心を示すこともあるそうで、おじいちゃんは、いつのまにか立派な猫好きにーー。



ぽぽちゃんとおじいちゃん、ふたりの絆はこれからも深まっていくことでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）