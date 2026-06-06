ずっと待ってた！「持ち手がないから超コンパクト！」人気の100均美容グッズが進化してた
商品情報
商品名：乾きやすいブローブラシ（ラウンド）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：8.5cm×8.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480708645
人気ブラシの進化版！ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（ラウンド）』
先日、ダイソーで人気の『乾きやすいブローブラシ』の進化版を発見しました！
新たに購入したブラシは、柄のないラウンド型にアップデートされており、8.5cm×8.5cmとコンパクトなサイズ感です。かさばらないので、旅行やジムにも持ち運びやすく、手狭になりがちな洗面台の収納スペースにもすっきり収まります。
ブラシの先端は丸くなっており、肌当たりがマイルド。ピン自体もやわらかいため、地肌を優しくマッサージされているような心地よさです。
ピンの根元にホコリが溜まりにくい一体型構造で、お手入れのストレスからも解放されます。
手になじむフォルム！ドライヤーの時間短縮に♪
ブラシの反対側の隙間からドライヤーの風がしっかり通り抜けて髪全体に行き渡るため、面倒なドライヤー時間の短縮に繋がるのが魅力のひとつ。
絶妙なカーブのおかげで手とブラシの間に隙間ができ、手のひらにベタッと密着しないため、ドライヤーの風が通り抜けて効率よく頭皮まで行き渡るように感じます。
柄がない分、ドライヤーを適当に当ててしまうと、手に隠れて風が届きにくくなってしまうことも。しっかり頭皮に当てるように、ブラシに合わせてドライヤーを動かしていくのが上手に使いこなすコツです。
最初は少し持ちにくさを感じるかもしれませんが、使っているうちに手のひらに馴染み、違和感もなくなっていましたよ♪
今回は、ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（ラウンド）』をご紹介しました。
110円（税込）とコスパがよいので、手軽に試しやすいのも嬉しいですね！ぜひこの機会にダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。