ずっと待ってた！「持ち手がないから超コンパクト！」人気の100均美容グッズが進化してた

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今回は、大胆な進化を遂げていたダイソーで大人気の美容グッズをご紹介！コンパクトなサイズ感になったことで、持ち運びやすくすっきり収納できます。ブロー時間の短縮が期待できるうえ、手のひらに絶妙にフィットする形状やお手入れがラクな一体型構造など、こだわり満載。一度使ったら手放せなくなる優秀アイテムです♪

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商品情報

商品名：乾きやすいブローブラシ（ラウンド）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：8.5cm×8.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480708645

人気ブラシの進化版！ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（ラウンド）』

先日、ダイソーで人気の『乾きやすいブローブラシ』の進化版を発見しました！

新たに購入したブラシは、柄のないラウンド型にアップデートされており、8.5cm×8.5cmとコンパクトなサイズ感です。かさばらないので、旅行やジムにも持ち運びやすく、手狭になりがちな洗面台の収納スペースにもすっきり収まります。

ブラシの先端は丸くなっており、肌当たりがマイルド。ピン自体もやわらかいため、地肌を優しくマッサージされているような心地よさです。

ピンの根元にホコリが溜まりにくい一体型構造で、お手入れのストレスからも解放されます。

手になじむフォルム！ドライヤーの時間短縮に♪

ブラシの反対側の隙間からドライヤーの風がしっかり通り抜けて髪全体に行き渡るため、面倒なドライヤー時間の短縮に繋がるのが魅力のひとつ。

絶妙なカーブのおかげで手とブラシの間に隙間ができ、手のひらにベタッと密着しないため、ドライヤーの風が通り抜けて効率よく頭皮まで行き渡るように感じます。

柄がない分、ドライヤーを適当に当ててしまうと、手に隠れて風が届きにくくなってしまうことも。しっかり頭皮に当てるように、ブラシに合わせてドライヤーを動かしていくのが上手に使いこなすコツです。

最初は少し持ちにくさを感じるかもしれませんが、使っているうちに手のひらに馴染み、違和感もなくなっていましたよ♪

今回は、ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（ラウンド）』をご紹介しました。

110円（税込）とコスパがよいので、手軽に試しやすいのも嬉しいですね！ぜひこの機会にダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。