ずっと待ってた！「持ち手がないから超コンパクト！」人気の100均美容グッズが進化してた

今回は、大胆な進化を遂げていた ダイソー で大人気の 美容 グッズをご紹介！コンパクトなサイズ感になったことで、持ち運びやすくすっきり 収納 できます。ブロー時間の短縮が期待できるうえ、手のひらに絶妙に フィット する形状やお手入れがラクな一体型構造など、こだわり満載。一度使ったら手放せなくなる優秀アイテムです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：乾きやすいブローブラシ（ラウンド）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8.5cm×8.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708645

先日、ダイソーで人気の『乾きやすいブローブラシ』の進化版を発見しました！

新たに購入したブラシは、柄のないラウンド型にアップデートされており、8.5cm×8.5cmとコンパクトなサイズ感です。かさばらないので、旅行やジムにも持ち運びやすく、手狭になりがちな洗面台の収納スペースにもすっきり収まります。

ブラシの先端は丸くなっており、肌当たりがマイルド。ピン自体もやわらかいため、地肌を優しくマッサージされているような心地よさです。

ピンの根元にホコリが溜まりにくい一体型構造で、お手入れのストレスからも解放されます。

ブラシの反対側の隙間からドライヤーの風がしっかり通り抜けて髪全体に行き渡るため、面倒なドライヤー時間の短縮に繋がるのが魅力のひとつ。

絶妙なカーブのおかげで手とブラシの間に隙間ができ、手のひらにベタッと密着しないため、ドライヤーの風が通り抜けて効率よく頭皮まで行き渡るように感じます。

柄がない分、ドライヤーを適当に当ててしまうと、手に隠れて風が届きにくくなってしまうことも。しっかり頭皮に当てるように、ブラシに合わせてドライヤーを動かしていくのが上手に使いこなすコツです。

最初は少し持ちにくさを感じるかもしれませんが、使っているうちに手のひらに馴染み、違和感もなくなっていましたよ♪

今回は、ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（ラウンド）』をご紹介しました。

110円（税込）とコスパがよいので、手軽に試しやすいのも嬉しいですね！ぜひこの機会にダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。