今週末に迫る土用の丑の日。今年はうなぎがお得な価格に、特に中国産が安くなっています。いったい、なぜなのでしょうか？中国のうなぎの一大産地を取材しました。「香ばしくておいしいです」「暑くなると食べたくなります」“お高い”イメージの「うなぎ」ですが、都内にあるこの店ではランチのうな丼がなんと1700円。お手頃価格の秘訣は、中国産のニホンウナギです。株式会社亜門甲田めぐみ 代表「かなり値段が下がってき