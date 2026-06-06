本拠地に戻ってエンゼルス戦がスタート【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場する。6試合ぶりとなる11号は飛び出すか。大谷は前日の敵地ダイヤモンドバックス戦を欠場。今季2度目となった。3日（同4日）には二刀流出場し、6勝目をマーク。翌日はスタメンを外れて休養となっていた。先発マウンドには佐々