日本代表MFの鈴木唯人は、５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折したものの、ワールドカップメンバーに招集された。31日のアイスランド戦は欠場したが、もう状態は問題ないようだ。メキシコ入りした後、現地４日の取材で「フィジカル的には100パーセント」とコメントしている。「あとは普通に中に入ってボールの感覚と、試合の流れ的なことはあると思いますけど、 一週間も一緒に練習すれば多分問題はないと思います」