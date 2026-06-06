「僕のタイプはあまりいない」南野＆三笘の不在でオランダ戦先発の可能性も…24歳アタッカーが左シャドーのポジション奪取に虎視眈々【日本代表】
日本代表MFの鈴木唯人は、５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折したものの、ワールドカップメンバーに招集された。
31日のアイスランド戦は欠場したが、もう状態は問題ないようだ。メキシコ入りした後、現地４日の取材で「フィジカル的には100パーセント」とコメントしている。
「あとは普通に中に入ってボールの感覚と、試合の流れ的なことはあると思いますけど、 一週間も一緒に練習すれば多分問題はないと思います」
アイスランド戦は87分後のゴールで１−０と勝利したものの、５−４―１のブロックで固めてくる相手に苦戦を強いられた。
外から見ていて、鈴木は何を感じたのか。「中に入ってみないとわからない。外からであれば何でも言えちゃうので」と強調しつつ、こう印象を語った。
「テンポというかリズムがなかなか（上手く出せなかった）。相手もうまくブロックを敷いてきたんで、もちろん難しかったと思いますけど。僕だったらもうちょっと間で受けて、突っ込んだ。突っ込むのが得意というか、間にスルスルと入って行くのはあるなと思ったので、そういうのを見てて思いました」
南野拓実と三笘薫が怪我のためにW杯欠場となり、その試合で左シャドーに入った伊東純也は機能したとは言い難かった。万全の状態に戻れば、この24歳が例えばオランダとの初戦で先発に抜擢されても不思議はない。
「シャドーのタイプといえば、僕のタイプはあまりいないというのはこの間の試合でも思った。推進力だったり、突っかけるところであったり」
そう語る表情には、左シャドーのポジションを虎視眈々と狙う意志が表れてきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
31日のアイスランド戦は欠場したが、もう状態は問題ないようだ。メキシコ入りした後、現地４日の取材で「フィジカル的には100パーセント」とコメントしている。
「あとは普通に中に入ってボールの感覚と、試合の流れ的なことはあると思いますけど、 一週間も一緒に練習すれば多分問題はないと思います」
外から見ていて、鈴木は何を感じたのか。「中に入ってみないとわからない。外からであれば何でも言えちゃうので」と強調しつつ、こう印象を語った。
「テンポというかリズムがなかなか（上手く出せなかった）。相手もうまくブロックを敷いてきたんで、もちろん難しかったと思いますけど。僕だったらもうちょっと間で受けて、突っ込んだ。突っ込むのが得意というか、間にスルスルと入って行くのはあるなと思ったので、そういうのを見てて思いました」
南野拓実と三笘薫が怪我のためにW杯欠場となり、その試合で左シャドーに入った伊東純也は機能したとは言い難かった。万全の状態に戻れば、この24歳が例えばオランダとの初戦で先発に抜擢されても不思議はない。
「シャドーのタイプといえば、僕のタイプはあまりいないというのはこの間の試合でも思った。推進力だったり、突っかけるところであったり」
そう語る表情には、左シャドーのポジションを虎視眈々と狙う意志が表れてきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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