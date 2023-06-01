6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1400円安の6万5270円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては1318.12円安。出来高は1万2166枚となっている。 TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比34ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65270