日経225先物：6日2時＝1400円安、6万5270円
6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1400円安の6万5270円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては1318.12円安。出来高は1万2166枚となっている。
TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比34ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65270 -1400 12166
日経225mini 65265 -1405 263233
TOPIX先物 3920.5 -34 13247
JPX日経400先物 35460 -275 338
グロース指数先物 757 -1 793
東証REIT指数先物 1752 +5 4
株探ニュース
TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比34ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65270 -1400 12166
日経225mini 65265 -1405 263233
TOPIX先物 3920.5 -34 13247
JPX日経400先物 35460 -275 338
グロース指数先物 757 -1 793
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