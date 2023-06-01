　6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1400円安の6万5270円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては1318.12円安。出来高は1万2166枚となっている。

　TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比34ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.59ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65270　　　　 -1400　　　 12166
日経225mini 　　　　　　 65265　　　　 -1405　　　263233
TOPIX先物 　　　　　　　3920.5　　　　　 -34　　　 13247
JPX日経400先物　　　　　 35460　　　　　-275　　　　 338
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　-1　　　　 793
東証REIT指数先物　　　　　1752　　　　　　+5　　　　　 4

株探ニュース