5回には度会、ヒュンメル、松尾が1イニング3本塁打■DeNA 8ー3 ソフトバンク（5日・横浜）DeNAは5日、横浜スタジアムで行われたソフトバンク戦に8-3で勝利し、2連勝で借金を4に戻した。右太腿裏の肉離れから4日に復帰した牧秀悟内野手が、復帰後初アーチとなる3号3ランを含む3安打3打点。相川亮二監督は「本当に牧らしい打球でしたし、点を取られた後もすぐに逆転できたのはすごく大きい一打でした」と目を細めた。5回には度会