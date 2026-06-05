モリアオガエルの卵塊提供：頼久寺 岡山県高梁市の臨済宗の寺・頼久寺（頼久寺町）で、6月3日ごろ、モリアオガエルの産卵が確認されました。5日までに３つの卵塊(らんかい)が見つかっています。寺によりますと、数年前から毎年6月初旬ごろ、本堂の裏の池で産卵しているということです。 白い泡の塊(卵塊）はソフトボールくらいの大きさで、中には300個から800個の卵が入っています。卵は泡の中で2週間ほどでオタマ