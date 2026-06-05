

モリアオガエルの卵塊 提供：頼久寺

岡山県高梁市の臨済宗の寺・頼久寺（頼久寺町）で、6月3日ごろ、モリアオガエルの産卵が確認されました。5日までに３つの卵塊(らんかい)が見つかっています。寺によりますと、数年前から毎年6月初旬ごろ、本堂の裏の池で産卵しているということです。

白い泡の塊(卵塊）はソフトボールくらいの大きさで、中には300個から800個の卵が入っています。卵は泡の中で2週間ほどでオタマジャクシとなり、水の中に落ちて成長します。

モリアオガエルの生息には、繁殖する水場と生活する森の両方が必要ですが、環境の変化などで数を減らしていて、岡山県版レッドデータブック2025は、絶滅の危険が増大している「絶滅危惧Ⅱ類」としています。

頼久寺は、1339年に足利尊氏が安国寺として再興しました。国の名勝に指定されている枯山水庭園は、江戸時代に茶人、建築家、作庭家などとして、マルチに才能を発揮した小堀遠州が手掛けたものです。

住職によりますと、2026年は４月末ごろから、明け方に本堂で読経をしていると「コココッ」と鳴き声が聞こえていたということです。夕方にも心地よい声が響くそうです。