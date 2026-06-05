初代の正常進化系といえるボディ上質なスポーツクーペが欲しい。けれど、普段使いのしやすさは必須。物価高の最近だから、車両価格はできるだけ抑えたい。そんなワガママに応える1台が、2代目アウディTTだ。運転は楽しく、乗りやすく、見た目もイイ。まさに、お値段以上といえる。【画像】初代の正常進化系ボディ2代目アウディTT初代と3代目、次期コンセプトも全128枚TTは、2023年に3代目が惜しまれながら終売となった。8J系