初代の正常進化系といえるボディ

上質なスポーツクーペが欲しい。けれど、普段使いのしやすさは必須。物価高の最近だから、車両価格はできるだけ抑えたい。そんなワガママに応える1台が、2代目アウディTTだ。運転は楽しく、乗りやすく、見た目もイイ。まさに、お値段以上といえる。

【画像】初代の正常進化系ボディ 2代目アウディTT 初代と3代目、次期コンセプトも 全128枚

TTは、2023年に3代目が惜しまれながら終売となった。8J系の2代目は2006年の発売で、既に20年前のクルマだが、スタイリングは現代的。締まりのある面構成に、ボリューミーなフェンダーラインで、初代の正常進化系といえるボディをまとう。



アウディTT ロードスター（2代目／2006〜2015年／英国仕様）

バウハウス・デザインを想起させた、初代との大きな違いはインテリア。メーターパネルやセンターコンソールは、多くの量産車へより近い雰囲気となったが、低い運転姿勢はスポーツカーへ相応しい。包み込まれるような印象で、安心感も高い。

荷室容量は、クーペなら290L。子ども専用といえる後席を倒せば、700Lへ拡大できる。オープンのロードスターは完全な2シーターで、荷室は250Lへ狭まる。

ケイマンやZ4を凌いだ高速巡航の上質感

路上を飛ばせば、プラットフォームを共有するフォルクスワーゲン・ゴルフ GTIへ通じる、爽快な運転体験へ興じれる。ステアリングは感触が薄く、FFはアンダーステア傾向ながら、四輪駆動のクワトロなら積極性や安定性へ惹き込まれるはず。

同時期のポルシェ・ケイマンやBMW Z4を凌いだ、高速巡航の上質感も強み。車内は静寂性に優れ、シートはしっかり体を支えてくれる。マグネティックライド・ダンパーが備わるなら、スポーツ・モードやコンフォート・モードで乗り心地も調整できる。



アウディTT（2代目／2006〜2015年／英国仕様）

エンジンは、EA113型2.0L 4気筒ガソリンターボがベーシックなユニット。200psを発揮し加速力は充分で、燃費は14.2km/Lと悪くない。VR6に載る3.2L V6ユニットは、維持費が高め。最高出力の差も50ps程度しかないが、サウンドには聴き応えがある。

2010年の小変更でEA888ユニットが設定され、1.8Lで160psか2.0Lで210psの2択に。V6ユニットは271psへ強化され、TTSへ改称。同時期に2.5L 5気筒ターボのTT RSも登場している。これは340psと圧巻の速さで、スーパーカーキラーと呼んでいい。

新車時代のAUTOCARの評価は？

象徴的な初代TTの後継モデルを生み出すことは、難題といえた。しかしアウディは、デザイン的な特徴を継承しつつ、運転が楽しく、乗りやすいクルマへ進化させた。少し磨き込めば、価格帯随一の完成度を持つモデルになるはず。（2006年9月20日）



アウディTT（2代目／2006〜2015年／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

オリバー・ダイヒマン氏

「費用も含めて色々調べた結果、初代TTから乗り換えるクルマとして、2代目を5年前に購入しています。信頼性では、2.0LのEA113エンジンがラインナップ1番なようです。実際、今まで5万km弱走っていますが、故障なし。燃費も14.0km/L以上です」



アウディTT（2代目／2006〜2015年／英国仕様）

購入時に気をつけたいポイント ボディ

ボディパネルは殆どがアルミ製で、車重は1.5tを切っている。そのかわり、簡単な凹みでも修理は高額になりがち。丁寧に状態は観察したい。トランクリッドには、格納式のスポイラーが備わる。正常に動作するか確かめたい。

エンジン

EA888ユニットは、ピストンリングの摩耗でオイル消費が増えがち。タイミングチェーン・テンショナーの不調にも気をつけたい。吸気バルブには、カーボンが蓄積しやすい。ウォーターポンプやサーモスタット付近からの、クーラント漏れにも注意したい。



アウディTT ロードスター（2代目／2006〜2015年／英国仕様）

EA133ユニットでは、タイミングベルト交換時に、ウォーターポンプに加えてサーモスタットも一緒に新調するのが得策。作業には、同等の手間がかかるからだ。

トランスミッション

6速MTは信頼性が高い。デュアルクラッチATは、故障すると費用が高額になりがち。変速が遅かったり、ギクシャクした反応を伴う場合は警戒したい。5年毎の整備が安心。

インテリアと電気系統

車載機能のすべてが、通常通り動くか確かめる。ボンネットのリリースハンドルは脆く、折れると開かなくなる。金属製の社外品が売られている。

知っておくべきこと

英国ではMTの割合が多く、ディーゼルエンジンも設定にはあった。英国仕様のグレードは、小変更後はスポーツ、Sライン、ブラックエディションの3択で、保険料が異なる。可変ダンパーやボーズ社製オーディオなど、備わるオプションも気にかけたい。

英国ではいくら払うべき？ 4000ポンド（約84万円）〜6999ポンド（約146万円）

年式を問わず、妥当な走行距離の2代目TTを英国では探せる価格帯。ロードスターの方が、クーペよりお値段は高め。16万kmを超えた例は、より下の価格帯に含まれる。

7000ポンド（約147万円）〜1万2999ポンド（約272万円）

TTSをお考えなら、英国ではこの価格帯から。走行距離が短く状態の良い例なら、1万ポンド（約210万円）以上は想定したい。

1万3000ポンド（約273万円）以上



アウディTT 2.0 TFSI（2007年式／英国仕様）

TT RSをお考えなら、この価格帯から。0-100km/h加速4秒以下の性能を考えると、驚くほどリーズナブルといえる。MT車は人気で、お値段はお高め。

英国で掘り出し物を発見

アウディTT 2.0 TFSI（英国仕様） 登録：2007年 走行距離：11万1000km 価格：4991ポンド（約105万円）

小変更前のTT。信頼性に優れ、充分パワフルな2.0L 4気筒エンジンを積み、維持費とのバランスが良い。ワンオーナー車で、これまで16回ディーラーでの整備を受けている。ブラックの塗装にクリームの内装が、落ち着いた華やかさを演出している。