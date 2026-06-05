お笑いコンビ・カナメストーンの山口誠が、交際していた彼女と破局するにいたった驚きの原因を明かし、スタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】彼女と破局した“衝撃の理由”を激白（実際の様子）

かまいたちがMCを務めるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』に、キャイ〜ン、カナメストーン、マユリカがゲスト出演した。番組では「相方大好き！芸人界屈指の仲良しコンビが来店！」と題し、相方が好きすぎるゆえの仰天エピソードや若手時代の秘話についてトークが交わされた。

番組中、山口は自身の過去の恋愛について「今はもう別れちゃいました」と切り出した。破局にいたったきっかけを尋ねられると、山口は「眼球とか、こう、吸ったりもするんですけど」と、交際相手の眼球を吸う癖があったことを告白した。このあまりに予想外な私生活の暴露に、周囲からは「ど、え。どういうこと」「話が急なのよ。オチから聞いてるみたいなのよ」と困惑する声が相次いだ。

山口はこの独特なスキンシップについて、彼女から「嫌がられたっていうのがちょっと嫌で、別れたりもして」と説明し、破局の決定的な要因であったことを認めた。さらに、相方の零士が「吸えるのな。いや、舐めたことあるんですけど」と山口の過去の行動を補足すると、スタジオのアシスタントを務める萩田そらは驚きを隠せない様子を見せた。

初バラエティ出演で強烈なエピソードを耳にした萩田は、「なんか生まれて初めてのワード眼球吸って。なんか眼球のどこを吸うんだろうみたいな」とドン引きしつつも素直な感想を漏らした。これに対し、かまいたちの濱家隆一から「興味持っちゃってるやん」とツッコミを入れられ、スタジオは大きな笑いに包まれた。