武闘派ヤクザが執り行った「盃事」閑静な住宅街の一角に強面の男たちが集結したのは、５月下旬のある休日のことだった。三重県の県庁所在地・津市の中心街から車で５分ほどのところにある老舗ヤクザ・紙谷一家の本部前には、早朝から組員たちが詰めかけていた。周囲には地元の三重県警や愛知県警、兵庫県警など全国各地から捜査員が集まって警戒にあたっており、付近は物々しい雰囲気に包まれていた。現場の緊張が一層高まったのは