復活の引き金となった「2日間のリセット」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は3日（日本時間4日）、投打の二刀流として活躍する大谷翔平投手の「休養プラン」について語った。5月中に打者として2試合連続で欠場したが、チームは今、過酷なシーズンを戦い抜くための“最適解”を見つけつつある。打者・大谷が2試合連続でスタメンを外れたのは、5月13、14日（同14、15日）の本拠地・ジャイアンツ戦。13日は登板日で投手専念の「