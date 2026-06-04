【ホリ「スプラトゥーン レイダース for Nintendo Switch 2」シリーズ】 7月 発売予定 HORIは、Nintendo Switch 2向け周辺機器の新製品「スプラトゥーン レイダース for Nintendo Switch 2」シリーズ6点を7月に発売する。 「スプラトゥーン レイダース」をモチーフとしたクールなデザインのワイヤレスホリパッドをはじめ、ゲ