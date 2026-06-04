セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催します。【画像】すっごい安い…！コチラが半額になるスムージー（一部）です！！（9枚）「スムージースーパーセール」として、同日限定で「セブンカフェ スムージー」の全品が半額となります。また、同日から同月30日までの期間、「セブンカフェ スムージー」の購入時に「セブ