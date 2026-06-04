セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催します。

【画像】すっごい安い…！ コチラが半額になるスムージー（一部）です！！（9枚）

「スムージースーパーセール」として、同日限定で「セブンカフェ スムージー」の全品が半額となります。

また、同日から同月30日までの期間、「セブンカフェ スムージー」の購入時に「セブン−イレブンアプリ」を提示すると、3杯購入するごとに「セブンカフェ スムージー 100円引きクーポン」がもらえます。

対象となる「セブンカフェ スムージー」の一例として、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」（通常価格390円、以下、税込み）、「アサイーバナナスムージー」（通常価格390円）、「フルーツミックススムージー」（通常価格298円）、「ストロベリーミルクスムージー」（通常価格360円）、「すいかスムージー」（通常価格400円）などがラインアップ。

「スムージーの日」は、フルーツや野菜をそのままジュースにすることで栄養を丸ごと取れるスムージーを、より多くの人に味わってもらうことを目的に、スムージーの「ム（6）ージー（10）」と読む語呂合わせから、「ドール」が制定しました。

セブン−イレブン・ジャパンの担当者は企画の経緯について、「より多くのお客様に自慢の味をお試しいただきたいという思いから、半額セールと大変お得なセブン−イレブンアプリキャンペーンを企画しました」と説明。「ぜひこの機会に、お気に入りの一杯を見つけていただき、おいしく健康的なスムージー生活をスタートさせるきっかけにしていただければ幸いです」とコメントを寄せています。