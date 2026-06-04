指からの出血もあり6回無失点で降板

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場した。6回無失点の好投を見せ6勝目の権利を持って降板したが、規定投球回にはわずかに届かず、ファンからは嘆きの声が殺到している。

マウンドでは初回に最速99.8マイル（約160.6キロ）を計測し3者凡退の立ち上がり。3回まで完全投球を続けた。6回には1死一、二塁のピンチを招いたが、併殺打に打ち取りガッツポーズを見せた。6回2安打無失点で、防御率は登板前の0.82から0.74まで良化した。

また、打者としても初回の内野安打や6回の右前打で4戦連続マルチ安打をマークし、打率を.300に乗せるなど投打で躍動している。しかし、試合序盤に右手から出血するアクシデントもあり、7回のマウンドには上がらなかった。これにより、規定投球回にはわずか1イニング足りない状況となっている。

サイ・ヤング賞などのタイトル獲得に向けて規定到達が一つの目安となるだけに、“あと1回”を悔やむ声が殺到した。「くぅーーー」「えーー交代か 今日も規定投球回のらない」「今日も規定投球回のらない」「規定乗らんやん」「いやぁ規定投球回数が厳しくなるな」「厳しいなぁ」「7回いかないのかー涙」「は？ 大谷降板？」「まだ、観たかったなぁ」と、好投したものの落胆する反応が寄せられた。（Full-Count編集部）