新グレード設定と商品力の強化で「ライバル」を迎撃!?

トヨタは2026年6月3日、「アルファード」を一部改良しました。

高級ミニバンの絶対王者となって久しい同モデルのさらなる進化に対し、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。

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アルファードは2002年、「ミニバンのフラッグシップ」を目指し開発されたラージクラスの高級ミニバンです。

兄弟車である「ヴェルファイア」は、2代目アルファード登場と同時の2008年に誕生しました。

近年では、これまで高級セダンの役割だったショーファーカー（運転は専属の運転手に任せ、オーナーは主に後席に乗車するクルマ）としての地位も着実に築いています。

現行型は2023年6月に誕生しました。アルファードとしては4代目、ヴェルファイアは3代目となります。

歴代モデルが培ってきたキャラクターをさらに発展させ、「快適な移動の幸せ」の追求をテーマに掲げながら、高級セダンに匹敵する快適性を目指し開発されています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm-1945mm、ホイールベースは3000mm。

アルファードは、堂々とした高級感あるスタイリングが特徴なのに対し、ヴェルファイアはさらに力強さを強調したほか、専用リアバンパーやリアコンビランプなどを備え、差別化を図りました。

発表当初のパワートレインは、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン車と2.5リッターHEV（ハイブリッド車）で、駆動方式はガソリン車が2WDと4WD、ハイブリッド車が2WDとE-Fourをラインナップします。

そして2024年12月に実施された一部改良時、新たなパワートレインとして、システム最高出力306PS（225kW）を発揮する2.5リッターPHEV（プラグインハイブリッド車）が追加されています。こちらはE-Fourのみの設定です。

このときアルファードHEVモデルに、最廉価の8人乗りベーシックグレード「X」も追加されています。

そして今回実施された一部改良では、早くもそのXグレードが廃止され、あらたなベーシックグレードとしてHEVモデルに「G」が新設定されました。

2列目シートの仕様が2つあり、3人乗り・ベンチタイプの6：4分割シートとなる8人乗り仕様と、リラックスキャプテンシートの7人乗り仕様が用意され、価格（消費税込）はどちらも559万9000円（2WD）／581万9000円（E-Four）です。

これまでのXが510万円（2WD）だったので、約50万円の価格上昇となりましたが、装備などは充実しています。

シート表皮がファブリック＋合成皮革となり、前席パワーシート・快適温熱シートが備わるほか、フロント周りでは3眼LEDヘッドランプやLEDクリアランスランプ、LEDフロントフォグランプが標準装着されます。

さらに、14インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus＋10スピーカー、床下透過表示機能付パノラミックビューモニター、パーキングサポートブレーキなどが揃います。

新グレードは、PHEVにも加わりました。これまで最上級の「Executive Lounge（エグゼクティブラウンジ）」のみの設定だったところ、今回「Z」にも追加されています。

こちらも十分に豪華で贅沢な仕様となっており、たとえばセカンドシートに、パワーリクライニング、パワーオットマン、快適温熱シート＋ベンチレーションシートなど快適な機能が揃う「エグゼクティブパワーシート」が採用されるほか、左右独立ムーンルーフなどが標準装着されます。

価格は764万9400円で、同じPHEVのエグゼクティブラウンジ（1069万9700円）に対し、約305万円も安い価格設定を実現しています。

このほか今回の一部改良では、新ボディカラー「ニュートラルブラック」の設定や、18インチアルミホイールの質感向上、周波数感応型ショックアブソーバーの全車採用による乗り心地の向上、エグゼクティブラウンジの内装加飾をブロンズスパッタリングへ統一するなど、細部に至るまで手が加えられたことで、さらなる商品力の強化が図られました。

なおアルファードの一部改良にあわせ、兄弟車のヴェルファイアも同日に新色ニュートラルブラックの設定や、内装加飾の変更などが実施されています。

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高級ミニバンカテゴリーでダントツのシェアを誇るアルファードの一部改良とあって、SNSなどでは、早くも様々な反響が寄せられています。

多かったのは「大きくは変えなかったけど、少しずついろいろと変わってる！」「細かく手を入れてきたな」「見た目は変わってないので安心した」など、好評な現行型の基本デザイン自体は大きく変えなかったものの、細部の着実なアップデートも図られていることを確認する声でした。

また、高級ミニバンのライバルである日産「エルグランド」が今夏フルモデルチェンジする予定であることを受けて、「新型のエルグラ投入に合わせてきた感」「さらに商品力強化とかエグい」「容赦ないな」など、王者の妥協なき振舞いに驚くコメントも散見されます。

高級ミニバンのカテゴリーはもともと、1997年登場の初代エルグランドが大きく開拓しました。

しかしその後のトヨタの猛追により、いまでは完全にトヨタ1強の独占状態となっています。

今回の改良がさらなる独走状態を守るのか、今夏の新たなライバル対決も見逃せません。