5月26日（以下、日本時間）、ホワイトソックス対ツインズ。同点で迎えた2回表2アウト一、二塁の場面。一打逆転のピンチでツインズの打者が放った打球は1、2塁間を抜ける。背番号「51」を背負った右翼手は、捕球するとホームにレーザービームを放ち、走者の生還を阻止した。ファンからはこう歓声があがった。【画像】西田陸浮とは何者か？衝撃のデビューを飾った若きメジャーリーガーを写真で見る「シカゴのイチローだ！」衝