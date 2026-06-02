朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が１日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、エンセン井上から「本物の不良」と称される誠と、最弱からの成り上がりをみせてきた１０人ニキが舞台裏で壮絶な場外乱闘を繰り広げた。Ｘで挑発しあっていた２人。オーディション休憩中に喫煙所