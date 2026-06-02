朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が１日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、エンセン井上から「本物の不良」と称される誠と、最弱からの成り上がりをみせてきた１０人ニキが舞台裏で壮絶な場外乱闘を繰り広げた。

Ｘで挑発しあっていた２人。オーディション休憩中に喫煙所で一触即発の状態となった。１０人ニキが「女とやりにきたのか」と挑発すると、誠は「どういうつもりで言いよんの」とつかみ合い騒然。１０人ニキが「やるしかねえよな」と対戦を求めると、誠は「やるか？おまえ、喧嘩の意味わかっとんのか？コラ」と再びブチ切れて乱闘に。朝倉海が止めに入り、周囲からは「危ない危ない」との声が飛び交った。誠は「試合だけじゃ終わらんど！試合の後いっちゃるけんの。しちゃるけんの、待っとけよ！」と吐き捨て、椅子を蹴り飛ばした。その場で試合が決まった。なおも「逃げんなよ、コラ。誠、コラ」と挑発する１０人ニキに、誠は鬼の形相で詰め寄り、スタッフに止められながらパイプ椅子を投げつけた。