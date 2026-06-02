「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２日午後１時現在でインスペックが「買い予想数上昇」１位となっている。 インスペックはここ急速に水準を切り上げ、きょうは前日に続くストップ高で一時１１４５円まで噴き上げる場面があった。その後は全体地合い悪に押され反落し、９００円台で売り買いを交錯させている。同社は半導体パッケージ基板の外観検査装置などを手掛けており、ＡＩデー