『アイドルマスター シンデレラガールズ』出演の人気声優・天野聡美、初のデジタル写真集が5/27発売 『アイドルマスター シンデレラガールズ』の白菊ほたる役などで知られる人気声優・天野聡美の初デジタル写真集『なみまち』が、5月27日に発売された。「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で一斉に配信されている。 【デジタル限定】天野聡美写真集「なみまち」© HI