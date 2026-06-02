マリオがベルーナドームで始球式

5月31日にベルーナドームで行われた西武-DeNA戦で「スーパーマリオブラザーズ」のマリオが始球式を行った。西武が公式X（旧ツイッター）にブルペンでの投球練習の様子を投稿すると「完成度高すぎ」と同時に、投球フォームが数々のレジェンドに重なると話題になっている。

「スーパーマリオブラザーズ」の発売40周年を記念し、プロ野球12球団の主催試合(計12試合)を協賛する「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」が展開中。マリオは各球場に登場し、始球式を行っている。

投げにくそうな“体型”ながら、マリオが豪速球を投げることで話題に。西武の公式X（旧ツイッター）ではブルペン投球の様子が投稿された。

さっそくファンも反応。「斎藤雅樹のようなサイドスロー気味」「フォームが綺麗」「剛速球」「十亀さん？」「投げた腕が上がってくる感じが2021、2022あたりの山本由伸っぽい」「肩よすぎる」「浅尾入ってる？」「年俸1200万」「首の動きが松坂大輔投手なのだが」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）