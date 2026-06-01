サッカーJ1・ファジアーノ岡山はきのう、ホームで浦和レッズとの百年構想リーグ・プレーオフに臨みました。 東西10クラブずつに分かれて約4か月行なわれたJ1百年構想リーグ。西地区6位のファジアーノ岡山は、東地区6位の浦和レッズとのプレーオフ初戦に臨みました。 ホームの声援を背に気合十分のファジアーノ。序盤からワントップのルカオにボールを集め、