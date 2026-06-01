今季指揮をとったアルネ・スロットが退任したリヴァプール。ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、後任はボーンマスを率いたアンドニ・イラオラだと報じた。最有力候補となっているイラオラ監督だが、英『BBC』によると正式な交渉が開始されており、現在個人条件でリヴァプール側と交渉している模様。協議は今週も継続される見込みで、イラオラ側もクラブ側も、6月11日（現地時間）に開幕するFIFAワールドカップが始まる