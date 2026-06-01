東北道でワゴン車が横転した事故で、意識不明となっていた男性が死亡しました。外に投げ出されて後続の車にひかれたとみられています。【映像】フロントガラスが割れ大きく凹んだワゴン車きのう、宇都宮市の東北道下りの大谷パーキングエリア付近でワゴン車と乗用車が絡む事故がありました。警察によりますと、ワゴン車が道路の左側にある斜面に乗り上げて横転しました。運転していた吉田航平さん（29）が車の外に投げ出さ