森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦。小川航基の得点で１−０の勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「相手も守備の堅いチームで、攻撃も堅実にやれるチームで非常に難しい試合でしたけど、選手たちが焦れずに、最後に点を取りに行くところ、我々も無失点で焦れずに戦いながら攻撃をすること、得点を目ざすことを忘れずに、最後は粘り強く戦って