トルコ女子バレーボールリーグのエジザージュバシュは29日、日本代表主将の石川真佑が来季から加入することを発表した。イタリアでのプレーを経て、トルコに新天地を求めるアタッカーに大きな期待が寄せられている。 ■イタリアでの3年を経てトルコへ 26歳の石川は愛知県出身で、東レアローズ（現東レアローズ滋賀）でのプレーを経て、2023年にセリエA（イタリア1部リ