【モデルプレス＝2026/05/30】2017年に芸能界を引退した元E-girlsの藤井萩花（ふじい・しゅうか／31）が2026年4月より芸能活動を再始動。モデルプレスでは結婚・双子の出産を経て、再スタートを切る藤井に独占インタビューを実施し、現在の心境や引退当時の心境について聞いた。【独占インタビュー／Vol.1】【写真】元E-girlsで双子の母「おしゃれ」と話題のウエストタトゥー◆藤井萩花、事務所所属で再始動Flower、E-girls、妹・