なとりが、配信シングル「ポルターガイスト」を本日リリースした。4カ月ぶりの新作となった本楽曲は、ギターにTAKU INOUE、ベースに西月麗音、ドラムに細川千弘、キーボードに宮川 当を迎えており、プレイヤーそれぞれの演奏も印象的な1曲となっている。そして、同曲のMVが20時に公開となった。映像では、楽曲後半の「ツーアウト満塁、4番サード、なとり」というコールに対し、なとりがバットのごとくギターを振り回すシーンが描か