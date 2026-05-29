福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受け、高知県の今城教育長は、県内全ての県立高校から遠征時の交通手段などの聞き取りをおこなう方針を示しました。この事故は5月6日、福島県の磐越自動車道で、新潟県の北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡。あわせて20人が重軽傷を負ったもので、5月19日には国が全国の教育