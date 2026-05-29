動画配信関連企業など、「ワールドカップ関連銘柄」が市場で注目される傾向 2026年6月11日に、サッカーのワールドカップ（W杯）が開幕します。W杯は4年に1度開催される世界最大級のスポーツイベントで、「世界最大の祭典」とも呼ばれます。注目度はとても高く、前回2022年カタール大会では、国際サッカー連盟（FIFA）が世界で約50億人が大会を視聴・観戦したと公表しています。 一方、2024