5月27日、女優・今田美桜の所属事務所が公式Instagramを更新。4月4日に開催された「今田美桜スペシャルイベント2026」のオリジナルグッズ撮影時のオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。投稿では画像2枚と動画1本が公開され、ファンクラブ会員限定で購入できる受注生産グッズが紹介された。「1枚目の写真では、黒のノースリーブ姿に大ぶりの花飾りを合わせた印象的なスタイルを披露。アップヘアにすることで、今