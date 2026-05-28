親子ケンカで娘を押し倒して逮捕された読売ジャイアンツ阿部慎之助前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が、2026年5月28日午前10時時点で10万筆を超えた。署名は26日にスタートし、目標としていた東京ドームの収容人数4万3500人を軽くオーバーして、6月5日の終了までにどのくらい集まるか注目されている。「辞任」というより「解任・更迭」に近いでは、阿部前監督の復帰はあるのか。5月28日放送の「THE TIME,」で江藤愛キャスタ