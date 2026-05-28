メ～テレ（名古屋テレビ） 名鉄が、名古屋駅地区にあるビル群に、家電量販店の「ヨドバシカメラ」を誘致する方向で、最終調整に入ったことが分かりました。 名鉄は名古屋駅地区の再開発計画の見直しで、名鉄百貨店が入っていたビルなどの解体作業を延期しています。 にぎわいの創出が課題になっていて、関係者によりますと「ヨドバシカメラ」をビル群に誘致する方向で、最終調整に入ったということです。 早け