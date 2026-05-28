本拠地でのロッキーズ戦 【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦に臨んだ。テオスカー・ヘルナンデス外野手が第1打席を終え、途中交代した。球団アナウンスによれば、左ハムストリングの怪我だという。2-0で迎えた2回。「6番・左翼」で先発したT・ヘルナンデスは遊ゴロに倒れた。全速力で一塁を駆け抜けたが、その直後に左の太もも付近を抑