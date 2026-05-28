横浜港から盗難車などを不正に輸出しようとした疑いで、ナイジェリア人の男4人が逮捕されました。中古車販売会社社長でナイジェリア人のアリローン・ウォルター・イーファイン容疑者（55）ら4人は2025年7月、虚偽の申請を行い、横浜港から盗難車など2台を不正に輸出しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、アリローン容疑者らが輸出しようとした盗難車は、虚偽申請の数日前に神奈川・厚木市で盗まれたものだというこ