フリーランドが3Aから昇格ドジャースは27日（日本時間28日）、エンリケ・ヘルナンデス内野手の負傷者リスト（IL）入りを発表した。代わってアレックス・フリーランド内野手が昇格となる。E・ヘルナンデスは5月25日（同26日）に左肘手術によるILから復帰したばかりだった。26日（同27日）には本塁打も放っていたが、左腹斜筋を痛めたことにより途中交代。試合後にロバーツ監督がIL入りを明言していた。指揮官はこの日、MRI検