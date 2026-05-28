失点につながった大山の一塁守備、野口寿浩氏が指摘■日本ハム 5ー2 阪神（27日・甲子園）痛恨のミスが失点に直結してしまった。阪神は27日、甲子園での日本ハム戦に2-5で逆転負け。交流戦は連敗スタートとなった。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は、1点ビハインドの7回、一塁正面のゴロを内野安打にした大山悠輔内野手の動きを問題視。「試合の流れに大きく影響したプレー