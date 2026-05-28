本拠地ロッキーズ戦【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板する。今季5勝目を挙げることはできるか。大谷は前回20日（同21日）の敵地パドレス戦で登板4試合ぶりに二刀流で出場。初球先頭弾を放ち、投げては5回3安打4奪三振無失点で4勝目を挙げていた。投手としては今季防御率0.73と絶好調だ。