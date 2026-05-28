（CNN）トランプ米大統領は27日、イランとの戦争を終結させるために米国に有利な合意を取り付けると誓った。「中間選挙のことは気にしていない」として、自身により長く持ちこたえようとするイラン政権側の試みは通用しないと警告した。トランプ氏は閣議で、「彼らは私より長く持ちこたえられると考えたのだろう。『彼には中間選挙があるから、我々が持ちこたえてやろう』というわけだ」と語り、戦争が国内政治に及ぼす影響への懸