自民党本部には、歴代首相もこぞって助言を仰ぐ「影の幹事長」がいるという。80歳にして、いまなお現役の事務方トップを務める元宿仁事務総長のことである。党内の“カネと情報”を握り、「大臣クラスより格上」と称される影響力を持つこの人物の正体とは。※「週刊新潮」2026年3月26日号掲載の記事【自民党に君臨する80歳「党職員」の正体】（「新潮QUE」で配信中）を再編集したものです。肩書や年齢等全て当時の情報です。「私