セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、ボックス容器を採用した「旅するCAFEBOX」シリーズの新商品「旨辛チーズタッカルビ」を5月26日に発売。同時に、「タコライス」を東海地区除く全国で新発売しました。【写真】えっ！オシャレ！「旅するCAFEBOX」シリーズ容器もかわいいぞ！タコライスも本格的！ボックス容器はキッチンカーやカフェで提供されるような世界観をイメージ。持ち運びにも便利になって