英イングランドのフォーディングブリッジ/Alamyロンドン（CNN）英国で先週、少女2人に対するレイプで有罪になった10代の少年3人に実刑ではなく、地域社会内での更生を命じる判決があり、全国的な批判の声が上がっている。スターマー英首相はこの判決を「心が痛む」「がく然とした」と形容。司法長官は26日に事件を控訴審に差し戻し、再度審理が行われることになった。地域社会内での更生を命じた判決について問われたスターマー氏