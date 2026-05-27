ソフトバンクと3年ぶりの対戦■巨人 ー ソフトバンク（27日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が27日、東京ドームでのソフトバンク戦前に取材に応じた。28日の先発に向けて意気込みを語り、さらに阿部慎之助前監督の辞任についても「みんなでこの状況を乗り越えていくことが大事」と前を向いた。登板前日の調整を終えた田中将は、26日に発表となった阿部前監督の辞任騒動について胸中を問われた。37歳のベテランは「うーん……